Vincent Janssen doet opmerkelijke bekentenis: "De twijfel heeft zich genesteld"

Vincent Janssen stond ooit bekend als een zekere strafschoppenspecialist bij Antwerp, maar de Nederlander neemt sinds kort geen penalty's meer.

"Voor mij was het even genoeg, want ik had er te veel gemist," vertelt hij in Extra Time. "Dus kijk je naar andere jongens met een goede traptechniek."

Zijn beslissing om een stap terug te zetten kwam er na een moeilijke periode. Waar hij zijn eerste 30 penalty's bijna foutloos nam, miste hij er plots 5 van zijn laatste 7. "De twijfel zat er bij die 31e penalty niet in toen ik die miste. Maar intussen heeft zich die wel genesteld", geeft Janssen toe.

Op een cruciaal moment, in de laatste minuut tegen Westerlo, liet hij de bal aan een ploegmaat. "Ik wist toen niet dat Doumbia die week op training er vier had gemist", lacht hij. "Maar hij trapte hem er goed in. Soms moet je anderen het vertrouwen geven."

Frank Boeckx suggereerde dat zijn gemiste penalty's eerder met vertrouwen dan met toeval te maken hadden. Janssen was het daarmee eens. "Het zit tussen de oren. Zelfs op training liep het niet meer. Dan kun je wel dingen gaan forceren, maar als je daarna drie keer op rij mist, kun je niet doen alsof het je niets boeit."

De spits vond het daarom beter om afstand te nemen van de strafschoppen. "Weet je, het is fijn om er even niet mee bezig te zijn", zegt hij. "Soms is het nodig om een stap terug te zetten en te wachten tot het vertrouwen terugkeert."