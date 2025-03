Waarom de match tegen Cercle Brugge toch ultrabelangrijk wordt voor David Hubert: "Als dat geloof er niet meer is bij zijn bazen..."

Dat er door een deel van de supporters "Hubert buiten" geroepen werd na de wanvertoning in Westerlo heeft geen directe invloed op de toekomst van de jonge coach van Anderlecht. Normaal gezien blijft hij dit seizoen gewoon op post, al is daar wel één grote kanttekening bij.

Het bestuur gelooft nog in David Hubert als trainer. Hij werd ook niet gediend door de omstandigheden dit seizoen. Samen met Antwerp heeft hij de ploeg die dit seizoen het meest door blessures geteisterd werd. En het ging telkens om sleutelspelers.

De mentaliteit is een probleem

Er wordt pas na het seizoen een evaluatie van de coach voorzien. Zoals elke week was er gisteren ook een overleg tussen Hubert en Olivier Renard. Daar werd ook aangehaald dat de manier waarop de ploeg aan de aftrap verschijnt een verantwoordelijkheid van de trainer is.

Dat de kwaliteit er niet altijd is, daar hebben ze zich intussen bij neergelegd. Het bestuur ziet ook wel dat er op bepaalde posities - in de spits bijvoorbeeld - geen waardige vervanger is als er een basisspeler geblesseerd uitvalt. Maar dat de grinta en de mentaliteit er niet is, dat moet opgelost worden.

Daarom moesten de spelers zich gisteren - terwijl ze normaal gezien een vrije dag hadden - ook aanmelden in Neerpede. Er was een groepsgesprek en individuele gesprekken ingepland. Want ondanks dat Anderlecht al zeker is van play-off 1, wordt er vooral naar 4 mei gekeken.

Bekerfinale nu al belangrijkste doel

Dan staat de bekerfinale tegen Club Brugge op het programma. De titel, daar denken ze al niet meer aan bij het bestuur. Logisch ook. En als het straks wat tegenzit, wordt het nog krap om via de competitie Europees voetbal te halen. Dus moet Hubert er het vuur inkrijgen en het niveau omhoog krijgen in de volgende weken.

De thuismatch tegen Cercle Brugge wordt toch wel cruciaal daarin. U weet wel, daarna is er een interlandbreak en veel tijd om na te denken. Een verkeerde afloop zou heel het stadion kunnen laten revolteren. Dan wordt het echt onhoudbaar.

Het was Wouter Vandenhaute die de beslissing nam om door te gaan met Hubert na diens interim en de voorzitter wil hem dus zeker niet direct laten vallen. Maar als er straks geen geloof meer is dat ze op 4 mei de concurrentie kunnen aangaan met Club Brugge... dan wordt het toch problematisch voor Hubert.

Het geloof daarin is bij de fans al niet groot, gezien het niveau dat blauw-zwart haalt en dat van hun eigen ploeg, maar in één match kan veel gebeuren. Maar niet met het niveau dat ze in Westerlo lieten zien. Of zoals Hubert het zelf zei: "Als ze denken dat ze op een mooie zondagochtend in mei kunnen opstaan en top zijn, dan zijn ze verkeerd". Zijn bazen denken er hetzelfde over. En dus zal Hubert er tegen zondag wat peper moeten induwen.