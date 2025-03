Antwerp heeft weer een international: waarom de selectie van Senne Lammens logisch en oververdiend is (en deze zomer cruciaal wordt)

Senne Lammens heeft zijn eerste selectie voor de Rode Duivels te pakken. De 22-jarige doelman van Antwerp wordt beloond voor zijn sterke prestaties dit seizoen en mag zich voor het eerst melden bij de nationale ploeg onder bondscoach Rudi Garcia.

Na Arthur Vermeeren en Mandela Keita is hij de derde Antwerp-speler die de afgelopen tijd de stap naar de nationale ploeg zet. Lammens is bezig aan een uitstekend seizoen bij Antwerp, waar hij met knappe reddingen vaak punten heeft gered.

Hij werd al vier keer verkozen tot Speler van de Maand door de supporters, wat zijn waarde voor het team onderstreept. Zijn doorbraak kwam er nadat Antwerp besloot om Jean Butez op de bank te zetten en voluit voor de jonge doelman te kiezen. Die gok lijkt goed uit te pakken.

Met de selectie van Lammens zet Garcia in op de toekomst. De concurrentie onder Belgische doelmannen is groot, maar de Antwerp-goalie heeft het voordeel dat hij wekelijks speelt. In tegenstelling tot leeftijdsgenoot Maarten Vandevoordt, die bij RB Leipzig op de bank zit, krijgt Lammens volop de kans om ervaring op te doen op het hoogste niveau.

Transfer wordt afgewogen keuze

De keuze voor Lammens komt ook na het afscheid van Koen Casteels, die niet langer beschikbaar is voor de nationale ploeg. Hierdoor ontstond een open plek in de selectie, waarbij hij boven mannen als Thomas Kaminski en Colin Coosemans werd gekozen. Garcia denkt toekomstgericht, want de kans is bestaande dat Courtois na het WK ermee stopt.

De toekomst van Lammens blijft een interessant discussiepunt. Zijn ontwikkeling bij Antwerp verloopt voorspoedig, maar de volgende stap in zijn carrière zal cruciaal zijn. Om een vaste waarde te worden bij de Rode Duivels, zal hij in de komende seizoenen een hoog niveau moeten blijven halen. Komende zomer lijkt hij wel op een transfer te azen. De belangstelling in hem is al groot en hij kon zelfs in de winter al weg, maar besliste zelf om nog te blijven. Hij wil de juiste keuze maken.

Voorlopig ligt de focus op zijn eerste ervaringen bij de nationale ploeg. Hij krijgt de kans om zich te bewijzen in een selectie met gevestigde namen als Thibaut Courtois en Matz Sels. Als hij blijft groeien, kan hij zich op termijn opwerpen als een vaste naam binnen de Belgische doelmannenpiramide.