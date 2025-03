David Hubert nog steeds zoekende en geeft meer uitleg over 'experiment' met Hey: "Hij keek raar op toen ik hem daar zette"

Het is vreemd om zeggen na een 3-0-overwinning, maar een speler die niet op zijn gewoonlijke positie speelde, was het lichtpunt van de dag bij Anderlecht. Met Lucas Hey heeft David Hubert zijn voetballende verdedigende middenvelder gevonden.

De eindstand verborg veel van de gebreken die Anderlecht vertoonde. In het spel ging het zeker niet vlot en pas op het eind maakten ze het verschil dankzij hun eigen efficiëntie en het falen van Cercle Brugge voor doel.

"Ik ben over een paar dingen tevreden", zei David Hubert na de match. "We zijn goed aan de wedstrijd begonnen, maar daar hadden we meer kansen uit moeten puren. Als je zo dominant bent, moet je meer kunnen afwerken op doel."

"En we hebben twee keer gescoord uit stilstaande fases, iets waar we de afgelopen week ook de nadruk op hadden gelegd op training", aldus Hubert. En daarna volgde een dikke maar... Want bij Anderlecht waren ze zeker niet blind voor het geleverde spel.

"Daar ben ik uiteraard niet tevreden over en dat moet de komende weken een heel stuk beter", klonk het bij Hubert, die met Lucas Hey wel een geslaagd experiment doorvoerde. "We hadden dat deze week op training geprobeerd en dat ging vrij goed. Je moet bekijken wat je op die positie nodig hebt."

"Puur profielmatig heeft hij daarvoor heel interessante kwaliteiten. Het zat al langer in mijn hoofd. Hij kan snel spelen, heel simpel en is heel technisch. We hebben het deze week geprobeerd op training en dat pakte vrij goed uit. Toen ik hem er zette, keek hij wel raar op, maar ik heb toen met hem gesproken. Hij heeft dat in de jeugd wel al eens gedaan."

Of dat betekent dat Mats Rits er een definitieve concurrent bij heeft, is misschien nog wat vroeg, maar Hubert verwerpt het idee wel niet. "Hij geeft ons op die positie meer mogelijkheden."