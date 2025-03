Fred Vanderbiest snapt het belang voor Dender en komt met verwittiging voor eigen spelers

KV Mechelen wist zich vorig weekend alsnog te redden in de Jupiler Pro League. De slotwedstrijd op zondag is zo vooral voor tegenstander Dender nog van groot belang. Volgens (interim-)coach Fred Vanderbiest is de match toch een interessant duel.

KV Mechelen is met 35 punten sinds vorige week gered, terwijl Dender nog vol aan de bak moet om de play-downs te gaan vermijden. Voor Malinwa wordt het sowieso een interessant duel.

Druk van de schouders

"Sowieso is er druk van de schouders gevallen. Ik wil er niet aan denken wat voor een week het geweest zou zijn als we niet gewonnen hadden in Charleroi. Dat zou een heel ander gegeven geweest zijn. Het is nu al een lang seizoen met veel ups en downs", aldus Vanderbiest.

De coach wil dan ook graag iets schenken aan de supporters, liet hij weten op zijn persconferentie. Voor Dender van zijn kant staat er nog veel meer op het spel.

Verwittiging richting eigen spelers

"Dender zit in de situatie waar wij vorige week in zaten. Wij hadden wel nog twee matchen om ons rechtstreeks te redden, zij hebben er één: dat is een wereld van verschil qua druk. Als promovendus hebben ze het met weinig middelen goed gedaan, maar nu is het van moeten en staan ze voor de eerste keer met de rug tegen de muur."

"Ze hebben het wel in eigen handen: bij winst zijn ze gered. Zij zullen supergemotiveerd zijn. Vele Dender-spelers hadden nog nooit op 1A-niveau gespeeld en willen er nu alles aan doen om daar te blijven."