Zeer opvallende afwezige bij Anderlecht: David Hubert stuurt enorm duidelijk signaal

Anderlecht neemt het zondagavond op tegen Cercle Brugge. Zonder Killian Sardella, en ook zonder Thomas Foket. Een zeer duidelijk signaal van coach David Hubert.

Deze week kwam Anderlecht-coach David Hubert met bijzonder slecht nieuws: Killian Sardella heeft een spierblessure opgelopen op training. Daardoor is hij zeker twee maanden out.

De flankverdediger mist daardoor meteen de wedstrijd tegen Cercle Brugge van zondag. David Hubert moet zich dus aanpassen.

Zondag deelde de club haar 20-koppige selectie mee voor de match tegen Cercle, met een heel opvallende afwezige. Zelfs met de blessure van Sardella, heeft Hubert ervoor gekozen om Thomas Foket niet mee te nemen.

Een zeer duidelijk signaal van de Anderlecht-coach. Indien hij niet geblesseerd is, lijkt het over en uit voor Foket. Ali Maamar is nu de enige rechtsachter in de selectie.

De volledige selectie: