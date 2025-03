Filip Joos orakelt over coach in Jupiler Pro League: "Het is nu in het kwadraat in vergelijking met vorig jaar"

KRC Genk is al zeker van een Europees ticket als kampioen van de reguliere competitie. Al willen ze in de Champions' Play-offs natuurlijk ook vol voor de titel gaan. Maker van het succes is misschien wel coach Thorsten Fink, die heel veel indruk maakt.

KRC Genk heeft in de reguliere competitie heel wat punten gepakt. De voorsprong op Club Brugge was negen punten, die op Union SG zelfs dertien punten en de rest volgt op nog grotere afstand.

Fink als de katalysator

Zonder de halvering van de punten was de titel al bijna binnen voor de Limburgers, maar nu wordt het nog opletten. Toch is het nodige lof zeker op zijn plaats, en ook aan coach Thorsten Fink die voor het tweede jaar op rij mooie dingen neerzet in de Jupiler Pro League.

"We zeiden vorig jaar bij STVV al dat hij een verrijking was voor de competitie", opende Filip Joos in Extra Time. "Hij heeft het doorgetrokken op een hoger niveau en het is nu het kwadraat van vorig seizoen."

Indrukwekkend Genk

Peter Vandenbempt merkt op dat Fink vanop een hoger niveau komt en dat het straf is dat hij bij STVV terechtkwam en er ook presteerde en nu ook om kan met de hogere eisen.

Met Karetsas, Steuckers en Heynen lopen er nu drie spelmakers rond - uniek toch wel. "Hij slaagt erin om elke speler zijn maximum te laten bereiken", aldus Gert Verheyen daarover. "En dat voor iedereen op zijn juiste positie. Ook de invallers hebben een grote waarde volgens Vandenbempt nog.