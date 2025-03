Zondag nieuwe verrassing in basis Rode Duivels? "Misschien neemt zijn interlandcarrière wel een vliegende start"

Youri Tielemans zal er zondag niet bij zijn in de terugwedstrijd tegen Oekraïne. De middenvelder pakte donderdag een gele kaart en is geschorst voor de belangrijke match in Genk. Bondscoach Rudi Garcia moet dus een alternatief vinden om het Belgische middenveld te versterken.

Naast Nicolas Raskin en Jorthy Mokio is Bryan Heynen een serieuze optie om Tielemans te vervangen. Zeker in de Cegeka Arena, zijn vertrouwde thuisbasis bij KRC Genk, zou hij een logische keuze kunnen zijn.

Analiste Justien Odeurs ziet in Heynen de perfecte vervanger. “Om niet uit de topdivisie van de Nations League te degraderen, zal het zondag veel beter moeten", zegt ze in Het Belang van Limburg. “Misschien was de gele kaart van Tielemans wel een geluk bij een ongeluk.”

Volgens Odeurs biedt dit een uitgelezen kans om Heynen eindelijk zijn kans te geven. “Met zijn loopvermogen, balvastheid en spelinzicht lijkt hij me de geknipte vervanger. Hij kan rust brengen in het elftal en de balans bewaken.”

Voor Heynen zou het een speciaal moment zijn. Hij wacht al lang op een echte doorbraak bij de nationale ploeg en kan die nu misschien grijpen in zijn eigen stadion.

De beslissing ligt uiteraard bij Garcia, die nog twijfelt over de juiste balans op het middenveld. Zondag zal blijken of Heynen zijn kans krijgt en of de Rode Duivels zich kunnen herpakken na de teleurstelling in Oekraïne.