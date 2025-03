🎥 Al een eerste grote opsteker voor Besnik Hasi bij Anderlecht? Rentree van sterkhouder is in zicht

Anderlecht heeft de eerste beelden verspreid van Besnik Hasi op het trainingsveld. Een opvallende aanwezige hierbij: Kasper Dolberg.

Besnik Hasi heeft vrijdag een een eerste training gegeven bij Anderlecht, nadat hij aangesteld is als opvolger van de ontslagen David Hubert, kort na zijn eigen ontslag bij KV Mechelen. Opvallend is dat de nieuwe trainer van paars-wit ook al enkele woorden gewisseld heeft met Kasper Dolberg, zijn grote hoop op doelpunten in de play-offs.

Het is een beeld dat de Anderlecht-supporter zal doen dromen van een snelle terugkeer van de Deense aanvaller, die al meerdere weken naar de kant staat. Dolberg heeft zelf niet deelgenomen aan de groepstraining, maar zijn aanwezigheid langs de kant van het veld doet vermoeden dat zijn terugkeer op het veld voor binnenkort is.

Dolberg geraakte geblesseerd in de wedstrijd tegen Club Bruggeop 12 januari.. Dolberg moest aan het einde van de eerste helft al naar de kant nadat hij geraakt werd aan de knie, waardoor hij bij de rust vervangen werd door Vazquez. Het werd op alle manieren een pijnlijke dag voor Anderlecht, dat in eigen huis met 0-3 de boot inging.

Anderlecht heeft de beste Dolberg nodig

Deze blessure houdt Dolberg nu al een hele tijd weg van de Belgische voetbalvelden. Zijn verschijning aan het trainingsveld voor overleg met Hasi is een positief signaal voor de supporters, maar voorzichtigheid blijft geboden. Anderlecht heeft immers de beste Kasper Dolberg nodig die ook weer zijn plek in de basiself kan opnemen.

Besnik Hasi zal zelf zijn beste aanvaller er ook zo snel mogelijk bij willen hebben. Anderlecht speelt op zondag 30 maart zijn eerste wedstrijd in de play-offs... uit bij Club Brugge.