Columnist haalt staalhard uit naar Marc Coucke: "Dan zouden ze op roze gras spelen"

Bij RSC Anderlecht was er deze week opnieuw een paleisrevolutie. Besnik Hasi is de nieuwe T1 en ook een aantal andere mensen uit de sportieve staf vertrokken bij paars-wit. En dus werd er opnieuw flink uitgehaald vanuit diverse hoeken.

Ook columnist Nico Dijkshoorn had wel wat te vertellen over de gang van zaken bij RSC Anderlecht. "Vanaf 2017 zijn er onder leiding van Anderlecht-eigenaar Marc Coucke, mijn favoriete gekkie in het mondiale voetbal, elf nieuwe trainers aangesteld."

Roze gras?

"Wie halfnaakt op een tafel danst na een gewonnen wedstrijd en met een polonaise een live-interview op de televisie verstoort, is tot alles in staat", aldus Dijkshoorn in zijn column in Het Nieuwsblad zeer streng voor Marc Coucke.

Volgens Dijkshoorn is dat nog altijd van toepassing, omdat er met Besnik Hasi door Olivier Renard een oude bekende werd in huis gehaald.

Europees ticket?

David Hubert viel van die beslissing net niet van zijn stoel. "Dat zou je naïef kunnen noemen, want bij Anderlecht is alles mogelijk. Als Coucke het volgende week in zijn hoofd haalt dat er voortaan op roze gras wordt gespeeld, dan gebeurt dat."

Benieuwd of de komende weken in de Champions' Play-offs de rust kan wederkeren in Anderlecht en paars-wit via de play-offs of de Beker van België een Europees ticket weet af te dwingen.