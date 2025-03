Was hij maar Rode Duivel: Genk-goudhaantje Karetsas doet meteen op heerlijke wijze netten trillen en Club-speler Tzolis viert mee

Bijna heel België kan er nog wat meer om treuren dat Konstantinos Karetsas geen Rode Duivel is. In Genk zullen ze vooral erg fier zijn na het eerste doelpunt van het jonge toptalent voor de Griekse nationale ploeg.

Door zijn dubbele nationaliteit was het zowel in België als in Griekenland dromen om Konstantinos Karetsas in de nationale ploeg in actie te zien. De aanvallende middenvelder, bezig aan zijn seizoen van de grote doorbraak bij Genk, heeft op zijn zeventiende zijn keuze gemaakt. Hij wil alleen nog maar uitkomen voor de Griekse nationale ploeg.

Met zijn talent had hij ook bij de Rode Duivels niet misstaan. Karetsas zweert dat het een keuze van het hart is. "Als ik bij België zou spelen, zou Griekenland in mijn hoofd zitten", liet hij onlangs optekenen. Tijdens deze interlandbreak maakt Karetsas ook zijn eerste minuten in de ploeg van de Servische bondscoach Ivan Jovanovic.

17-year-old Genk star Konstantinos Karetsas becomes Greece's youngest ever scorer 🇬🇷✨



One to watch 👀 pic.twitter.com/FayVmTmTgg — LiveScore (@livescore) March 23, 2025

Karetsas debuteerde voorbije donderdag in de Nations League maar dat liep af op een sisser: Griekenland ging in eigen huis met 0-1 onderuit tegen de Schotland. Griekenland stond dus voor de lastige klus om dit in Schotland recht te zetten, maar met de hulp van Karetsas lukt dat wel. Hij luisterde zijn eerste basisplaats op met een doelpunt.

Grote ontlading bij Karetsas

Met reeds een Griekse voorsprong op het scorebord en de rust in zicht, positioneerde Karetsas zich slim in de grote rechthoek. De Schotten gaven hem heel wat ruimte en dat moet je bij hem nu net niet doen. Karetsas plaatste de bal heerlijk in de linkerbovenhoek en maakte er zo 0-2 van. Zijn gelaatsuitdrukking onderstreepte nog eens hoe groot de ontlading was bij zijn eerste treffer voor de nationale ploeg.

Karetsas kuste ook het logo van 'zijn' land. De link met de Jupiler Pro League in deze wedstrijd werd nog verstevigd, want Club Brugge-speler Tzolis mepte de Schotten met de 0-3 helemaal tegen het canvas.