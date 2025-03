"Bijna was ik weg bij Genk": verrassende uitspraak van topschutter beroert

Hoe het kan lopen in een voetbalcarrière? Dat hangt soms van de kleinste details af. Zo heeft ook Tolu Arokodare aangegeven. Begin dit seizoen had hij bijna een transfer versierd bij KRC Genk. Het zou allemaal anders lopen.

Tolu Arokodare gaat met KRC Genk als leider de Champions' Play-off in. En zelf is hij ondertussen topschutter in de Jupiler Pro League. En dus speelt de Nigeriaan ondertussen op een wolk.

Nigeriaans international vol emotie

Ook de nieuwe bondscoach gelooft ondertussen volop in de speler, waardoor hij ondertussen ook heeft kunnen spelen bij de nationale ploeg. Een absoluut briljant jaar, dat in de sterren geschreven stond.

En toch had het ook helemaal anders kunnen lopen. Begin dit seizoen bestond er zelfs een kans dat Tolu niet zou kunnen/mogen blijven bij Genk. Dat liet hij weten aan Het Belang van Limburg.

Titel met Genk?

“Ik huil amper, maar ik was zo overweldigd. Ik kon het niet geloven. Aan de start van dit seizoen had ik Genk bijna verlaten, en kijk waar ik nu sta", aldus de Nigeriaanse spits in de krant.

Misschien dat er deze zomer wél een transfer komt - Tolu ligt nog twee jaar onder zeil bij de Limburgers. Maar eerst de titel naar de Cegeka-Arena loodsen?