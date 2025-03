17-jarige Karetsas wordt belangrijk in play-offs van Genk, maar er is ook één grote vraag...: "Geen schrik voor, ondanks dat circusnummertje te veel"

Met de start van de play-offs in zicht blikt Hendrik Van Crombrugge, reservedoelman van KRC Genk, vooruit op de titelstrijd. Hij verwacht niet dat fysieke vermoeidheid een grote rol zal spelen, ondanks de 13 extra wedstrijden die Club Brugge dit seizoen al afwerkte.

"Iedereen is klaar voor de play-offs. Het verschil zal niet liggen in het aantal matchen, maar in hoe een ploeg omgaat met tegenslagen", zegt hij in FC Limburg, de Podcast.

Van Crombrugge ziet dat de recente interlands sommige spelers net een mentale boost hebben gegeven. "Neem nu Heynen en Karetsas, die zijn gesterkt uit die periode gekomen. Karetsas is pas 17, maar hij gaat er al heel volwassen mee om. Ik vrees niet dat hij zal zweven. Op het veld durft hij soms nog een circusnummertje te veel te doen, maar in zijn hoofd is hij opvallend sereen en koelbloedig."

Voor zichzelf heeft Van Crombrugge vrede met zijn rol als tweede doelman achter Mike Penders. "De coach heeft me na zijn keuze voor Penders uitgenodigd voor een goed gesprek. Hij gaf zijn uitleg, en zulke open communicatie blijft belangrijk, ook op mijn leeftijd."

De ervaren keeper wist al bij zijn contractverlenging tot 2027 waar hij aan toe was. "Ik had het vooraf goed doorgesproken met de club. Genk heeft een sterke traditie in het doorstromen van jonge keepers. Mijn rol is om er altijd te staan wanneer iemand het moeilijk heeft of rust nodig heeft."

Naast zijn rol op het veld draagt Van Crombrugge ook verantwoordelijkheid binnen de kleedkamer. "De club wil dat ik mijn ervaring doorgeef en de jonge gasten ondersteun. Daar voel ik me goed bij."