Ardon Jashari stond héél dicht bij Anderlecht voor hij bij Club Brugge tekende

In de zomer van 2023 stond Ardon Jashari in de belangstelling van meerdere Europese clubs. Niet enkel Club Brugge wou hem vanuit België binnenhalen, maar ook Anderlecht probeerde de forcing te voeren.

Bij Anderlecht waren Dries Belaen en Jesper Fredberg verantwoordelijk voor het dossier, schrijft Het Nieuwsblad. Ze namen meerdere keren contact op met Jashari en bereikten zelfs een persoonlijk akkoord met hem over zijn loonvoorwaarden.

Toch bleken de onderhandelingen met FC Luzern lastiger. De Zwitserse club vroeg een stevig transferbedrag, en Anderlecht – dat nog steeds financieel moest opletten – vond de prijs te hoog.

Daarnaast speelde ook de doorstroming van eigen talenten een rol. Anderlecht wou ook de ontwikkeling van Théo Leoni niet in de weg staan en richtte zich uiteindelijk op Thomas Delaney, een goedkopere optie die op huurbasis overkwam.

Hierdoor verdween Jashari stilaan uit beeld bij de Brusselaars. Club Brugge hield intussen wél contact met Jashari en zijn entourage. In de zomer van 2023 haalde blauw-zwart met Hugo Vetlesen al een extra middenvelder in huis, maar bleef de Zwitser als een interessante piste beschouwen. De gesprekken tussen beide partijen verliepen vlot en Club toonde zich consistent in zijn interesse.

Bovendien bezocht Club’s Director of Football, Dévy Rigaux, hem tot drie keer toe in Zwitserland, wat de middenvelder overtuigde van hun serieuze intenties. Toen Anderlecht in het najaar van 2023 opnieuw aanklopte, had Jashari zijn keuze eigenlijk al gemaakt. Club Brugge wist de deal uiteindelijk af te ronden en in april 2024 zette de Zwitser zijn handtekening onder een contract bij blauw-zwart. Voor Anderlecht bleek hij financieel onhaalbaar en een gemiste kans.