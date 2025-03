Is dit het grote voordeel voor KAA Gent in de Champions' Play-offs?

Het vizier kan voor de Belgische topclubs volop op de titelstrijd. De komende weken zijn beslissend voor de Belgische landstitel. En dus is de vraag wat KAA Gent vanop de zesde plaats nog zal vermogen de komende tien speeldagen. Er is eigenlijk één voordeel.

KRC Genk gaat de Champions' Play-offs in met de beste kaarten. De Limburgers worden op de hielen gezeten door Club Brugge, terwijl ook Union SG de titelambities niet onder stoelen of banken steekt.

KAA Gent gaat als nummer zes de Champions' Play-offs in na de pijnlijke thuisnederlaag tegen KV Kortrijk. Toch doen ze het in de onderlinge strijd tussen de topclubs best wel goed.

Het onderlinge klassement zag er als volgt uit:

1. KRC Genk - 20/30

2. Union SG - 16/30

3. Club Brugge - 15/30

4. KAA Gent - 13/30

5. RSC Anderlecht - 10/30

6. Antwerp FC 8/30

Bovendien heeft Gent onder Milicevic knappe resultaten neergezet in de toppers. Er werd gelijkgespeeld tegen Genk en Club Brugge en gewonnen in Antwerp en tegen Anderlecht.

Toppers in de play-offs winnen?

In de matchen tegen de staartploegen hadden ze het eigenlijk moeilijker. "In de play-offs spelen we gelukkig niet tegen Kortrijk en Beerschot. Dat kan een voordeel zijn", zag ook Noah Fadiga dat het beter gaat tegen de goede clubs.

Een gevoel dat ook leeft bij coach Milicevic, al maakt hij ook een duidelijk statement: "We zullen hard moeten werken als we een Europees ticket willen halen."