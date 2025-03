Jan Vertonghen kondigt voetbalpensioen aan en... dat heeft meteen héél grote gevolgen voor de zomermercato van Anderlecht

Jan Vertonghen is bezig aan zijn laatste weken als profvoetballer. De beslissing van de verdediger van RSC Anderlecht zorgt er ook meteen voor dat Olivier Renard weet waar de klepel hangt. Wat zijn de gevolgen voor paars-wit?

Jan Vertonghen stopt na het seizoen met voetballen. De Belgische recordinternational lag het merendeel van het seizoen in de lappenmand, maar zal vanaf volgend seizoen helemaal niet meer te bewonderen zijn in het paars-witte shirt.

De aankondiging betekent dat Olivier Renard - al hopen we dat hij al even bezig was - van defensieve versterking een absolute prioriteit moet maken tijdens de komende zomermercato. De spoeling is achteraan héél dun.

Defensief is er géén overschot

Met Lucas Hey en Jan-Carlo Simic - al is laatstgenoemde ook gegeerd op de transfermarkt - heeft Anderlecht nog twee centrale verdedigers in de kern zitten. De aankoopoptie op de gehuurde Adryelson is met zes miljoen euro dan weer te hoog.

Met andere woorden: Renard moet in het tussenseizoen - ervan uitgaande dat Adryelson niet zal blijven - op zoek naar minstens twee extra centrale verdedigers. Met minder kan paars-wit geen genoegen nemen.

Uitdaging op de transfermarkt

De sportief directeur van Anderlecht staat dus voor een uitdaging. Niet alleen is er bovenvernoemde zoektocht, maar daarnaast moet paars-wit het budget nog steeds in balans houden. En daar wil men in Brussel geen millimeter van afwijken.