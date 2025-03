Antwerp gaat voor de absolute jackpot: indicatiewaarde is slechts een fractie van wat ze verwachten, hij moet duurste ooit worden

Transfermarkt heeft deze week zijn transferwaarde geüpdatet. Daarbij één opmerkelijke zaak: de prijs die ze aan Senne Lammens zijn nek hangen. Veel te laag naar wat Antwerp van hem verwacht.

Lammens zijn waarde op Transfermarkt.com staat nu op 7,5 miljoen euro. Dat werd bij Antwerp weggelachen. De club die met zo'n bod komt aandraven, geraakt niet eens tot aan de voordeur. De bedoeling van The Great Old is immers duidelijk: ze willen meewerken aan een transfer van Lammens in de zomer, maar dan wel aan hun voorwaarden.

Duurste uitgaande keeper ooit

En die zijn niet min. Lammens, die al een heel jaar op een heel hoog niveau presteert, vertegenwoordigt het grootste kapitaal dat er momenteel in de club rondloopt. De 22-jarige doelman moet dan ook een recordbedrag opbrengen. Meer nog, ze willen van hem de duurste uitgaande keeper ooit uit de Jupiler Pro League maken.

Dat betekent dus dat ze meer dan 20 miljoen euro moeten krijgen, want dat is het bedrag dat Chelsea voor Mike Penders van Genk neerlegde en Brighton voor Bart Verbruggen van Anderlecht. Hoge verwachtingen, maar zeker niet onrealistisch.

Lammens speelt, zoals gezegd, een dijk van een seizoen. Dat Transfermarkt hem zo laag inschat qua waarde is dan ook verwonderlijk. Toen Penders verkocht werd aan Chelsea had hij nog geen enkele minuut bij het A-elftal gespeeld, maar stond zijn waarde wel al op 11 miljoen. Vandevoordt, die wel al eerste doelman was, stond eveneens op 11 miljoen toen hij naar RB Leipzig zou trekken.

Allergrootsten volgen hem

Op dit moment staat Lammens op héél veel lijstjes, ook van de allergrootsten ter wereld. Verschillende clubs zouden hem nu al blindelings nemen na al wat ze gezien hebben. Er zijn ook al aftastende gesprekken geweest, maar de doelman wil de juiste keuze maken. Op zijn 22ste wil hij naar de club die hem het meeste garantie op minuten zal geven.

Een moeilijke beslissing, want u weet: er is maar één plek in doel. Op dit moment wachten veel clubs ook af wat hij in de play-offs gaat doen. Antwerp dreigt één van de zwakkere broertjes te worden in de strijd met zes en dus zal Lammens weer veel werk krijgen.

Gehaast is hij wel niet, want hij heeft bij Antwerp ook nog een contract tot 2027. De club wil hem echter wel verkopen, want zo'n transfer gaan ze niet alle jaren kunnen doen. En met nog twee jaar contract staan ze nu nog sterk in de onderhandelingen...