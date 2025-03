Herman Van Holsbeeck reageert eerste keer zelf op beschuldigingen Coucke en co voor hij rechtbank binnenstapt

De Brusselse correctionele rechtbank behandelt vandaag de zaak over mogelijke fraude bij de verkoop van RSC Anderlecht aan Marc Coucke in 2017.

Spelersmakelaar Christophe Henrotay wordt ervan verdacht de prijs van de club kunstmatig opgedreven te hebben om een commissie van 3 miljoen euro te ontvangen.

Volgens het onderzoek werden vervalste documenten en onjuiste verklaringen gebruikt om Henrotay zijn beloofde bedrag uit te betalen. De voormalige clubleiding ontkent alles, maar ex-topman Herman Van Holsbeeck gaf de fraude toe aan de speurders.

Het federaal parket stelt dat Coucke mogelijk te veel heeft betaald voor Anderlecht. Hij legde 59,2 miljoen euro neer voor 74% van de aandelen, een bedrag dat volgens het parket hoger lag dan de werkelijke waarde van de club.

15 jaar lang trouwe soldaat

Daarnaast wordt onderzocht of er gesjoemeld werd met spelersrechten van Leander Dendoncker, die onder Henrotay vielen. Coucke ontdekte na zijn overname meerdere financiële onregelmatigheden en ontsloeg Van Holsbeeck in april 2018 op staande voet.

“We beklemtonen dat meneer Van Holsbeeck altijd in het belang van de club heeft gehandeld en niemand heeft bevoordeeld of bedrogen. We zullen dit ook aantonen", stelt zijn advocaat Alexandre Wilmotte bij HLN. Van Holsbeeck is de enige beklaagde die aanwezig is in de rechtbank.

“Ik ga niet veel zeggen, zoals ik al zoveel jaren doe. Ik kan enkel zeggen dat ik 15 jaar lang een trouwe soldaat van Anderlecht ben geweest, en dat zal ik hier ook verkondigen. Daarom ben ik hier ook", aldus Herman Van Holsbeeck.