In het hoofd van Besnik Hasi, hoe en met wie gaat de nieuwe Anderlecht-coach spelen: twee verrassingen zijn niet uitgesloten

Anderlecht begint zondag in Jan Breydel aan het 'Besnik Hasi-tijdperk' deel 2. Van wat we weten van de Kosovaarse hoofdcoach filterden we een basiselftal waarmee hij de strijd zou kunnen aangaan.

Doel

Absoluut geen discussie: Colin Coosemans is de eerste doelman en zal dat zonder enige twijfel ook onder Hasi blijven. Tweede doelman Mads Kikkenborg is niet van hetzelfde niveau.

Verdediging

Daar begint het puzzelen voor Hasi. We weten dat Hasi het heeft voor echte verdedigers. Mannen die in duel kunnen gaan en geen fouten maken. Stevige kerels. Aangezien Jan Vertonghen aangaf dat hij niet helemaal fit is, zien we hem in Brugge niet starten.

Een vijfmansverdediging is ook waar David Hubert op afgerekend werd. Hasi speelt wel graag met drie centrale verdedigers, maar de kracht van Anderlecht ligt niet in zijn voetballende verdedigers. Enkel Lucas Hey komt daarvoor in aanmerking.

Maar rekening houdend met wat hierboven geschreven staat, zou Hasi wel eens voor een centrale as Adryelson-Simic kunnen kiezen. Twee harde jongens die hun voet niet terugtrekken en hard in de duels gaan.

Op de flankposities heeft hij ook keuze, maar aangezien N'Diaye pas vandaag terugkeert van internationale opdracht lijkt Augustinsson op links te starten tegen Club. En op rechts zal Ali Maamar het waarschijnlijk wel halen van Thomas Foket. Hasi houdt immers van jongens die 90 minuten kunnen draven.

Middenveld

Daar verwachten we eigenlijk een verrassing. Er is één speler die echt in het schuifje van de voetbalfilosofie van Hasi past: Majeed Ashimeru. Een speler die energie brengt, vooruit denkt en technisch het verschil kan maken.

Daarnaast lijken Dendoncker - die Hasi in zijn eerste periode bij paars-wit nog lanceerde - en Mario Stroeykens zekerheden. Het verleden leert ons dat Club de voorbije jaren telkens de strijd om het middenveld won en dat zal Hasi ook wel gemerkt hebben. Dat drietal is alvast een pak steviger en technischer.

Aanval

César Huerta keerde ook pas donderdag terug en dat betekent dat er voor hem waarschijnlijk geen basisplaats is weggelegd. Samuel Edozie lijkt op links te zullen starten, terwijl Thorgan Hazard ook zeker lijkt van zijn plaats. Hij moet mee voor de creativiteit en de verrassing zorgen. Hasi zal hem nooit aan de kant laten, behalve als hij ziet dat hij fysiek geen 70 minuten zou aankunnen aan 100 procent.

En centraal in de spits? Tja, Luis Vazquez bij ontbreken van een helemaal fitte Kasper Dolberg nog altijd? Normaal gezien zouden we dat als een zekerheid beschouwen, maar Besnik Hasi is een trainer die als hij ziet dat Goto op training beter is, het niet zal schuwen om de Japanner te zetten. Dat zou wel een ferme verrassing zijn, maar Hasi is niet de man die risico's schuwt.

Mogelijke elf:

Coosemans - Maamar, Adryelson, Simic, Augustinsson - Dendoncker, Ashimeru, Stroeykens - Hazard, Vazquez, Edozie