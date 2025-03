Is de stoel van Olivier Renard na enkele maanden al aan het wankelen? "Dan wordt hij het volgende slachtoffer van de chaos bij Anderlecht"

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Besnik Hasi start zondag aan zijn (hernieuwde) avontuur als coach van RSC Anderlecht. Ook voor Olivier Renard hangt er héél véél af van deze trainerswissel.

De taak van Besnik Hasi is duidelijk. RSC Anderlecht opnieuw op een vertrouwde manier laten voetballen, een Europees ticket - lees: in de top drie eindigen - pakken én als het even kan de Beker van België winnen.

Ook Olivier Renard zal de komende weken zenuwachtiger dan anders in zijn stoel zitten. Met het ontslag van David Hubert en de aanstelling Besnik Hasi koos de sportief directeur zelf om de touwtjes in handen te nemen.

Een sportief directeur overleeft geen reeks aan trainerswissels

"Een sportief directeur overleeft geen reeks aan trainerswissels", is Thomas Chatelle héél duidelijk in La Dernière Heure. "Voor Renard hangt er dus héél véél af van de prestaties onder Hasi."

Na enkele maanden kan ook de stoel van Renard al gaan wankelen. "Renard moét met deze beslissing scoren", herhaalt de voormalige speler van Anderlecht zijn woorden. "In het andere geval wordt hij het volgende slachtoffers van de chaos bij Anderlecht."