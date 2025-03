Kan u raden wie? Jonathan Lardot verklapt welke speler het meeste klaagt in de Jupiler Pro League, maar zegt ook wie het beleefdste is

Voor de Play-offs is Jonathan Lardot nog eens in gesprek gegaan met RTBF. Hij heeft kort enkele pittige vragen beantwoord.

Jonathan Lardot stopte een jaar geleden met fluiten. Hij besloot wel om in het vak te blijven en is scheidsrechtersbaas geworden. Een nieuw leven dat hem in staat stelt om wat afstand te nemen en ook wat vertrouwelijke informatie te delen over wat er op het veld gebeurt, in een interview met RTBF.

Dus, terwijl hij verzekert dat er geen enkel team moeilijker is om te fluiten dan een ander, vindt Lardot dat de nummer 6-spelers het moeilijkst te managen spelers zijn vanwege hun positie. En de meest "sluwe" speler? "Matisse Samoise had de neiging om bij bepaalde situaties te overdrijven: ik denk dat hij nog beter zou zijn als hij bepaalde houdingen zou kunnen veranderen. Hij is een heel, heel goede speler", zei Lardot.

En de speler die het meest klaagt...? "Mijn vriend Hans Vanaken (lacht), maar hij moppert omdat hij een vechter is en altijd wil winnen. Hij en ik hebben het er regelmatig over. Maar je hebt altijd een zeurpiet nodig in elk team", benadrukt Jonathan Lardot.

Terwijl Bart Verhaeghe recentelijk controverse veroorzaakte met opmerkingen over de arbitrage richting Lawrence Visser, heeft Lardot zoiets zelden meegemaakt. "Ik heb heel weinig confrontaties met managers gehad. Er was één keer spanning met Dimitri De Condé, maar hij was heel beleefd: een paar jaar later hebben we alles uitgepraat."

En de meest beleefde spelers? "Dat zijn er heel veel! Ik zou zeggen Anthony Moris en Guillaume François, die altijd heel correct zijn tegenover de scheidsrechter, de rol en de persoon."