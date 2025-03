Dit is de belangrijke deadline in proces Herman Van Holsbeeck

Het proces over de verkoop van RSC Anderlecht eind 2017 begon donderdag in Brussel. Herman Van Holsbeeck wil tijdens het proces zijn naam zuiveren. De voormalige manager van paars-wit is vastberaden zijn onschuld te bewijzen. Een uitspraak moet nog niet meteen verwacht worden.

Van Holsbeeck heeft zich de afgelopen jaren teruggetrokken uit de voetbalwereld, hoewel hij toestemming kreeg om opnieuw in het milieu te werken. Van Holsbeeck houdt onschuld staande De onverwachte overname van Anderlecht door Marc Coucke heeft echter een ferme impact gehad. Die verkoop betekende het einde van Van Holsbeeck zijn vijftienjarige periode bij de club. Van Holsbeeck wordt genoemd in vier verschillende juridische dossiers. Van de vier lopende dossiers werd één zaak al geseponeerd op 27 februari. Van Holsbeeck werd verdacht van private corruptie, onder andere met scheidsrechters, maar de rechtbank vond geen bewijs. Zaak pas in 2026 uitgesproken Ook een klacht van Anderlecht uit 2021 werd verworpen. Twee andere zaken lopen nog, maar ook daar roept Van Holsbeeck zijn onschuld over uit - al wil hij niet al te veel zeggen over de zaak. Ondertussen is duidelijk dat de zaak pas in 2026 zal gepleit worden. Het dossier zal op 12 en 13 februari 2026 behandeld worden, weet Het Laatste Nieuws te melden. Het wordt dus nog bijna een jaar wachten voor we weten wat er met de zaak zal gebeuren.