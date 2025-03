Nicky Hayen komt met goed nieuws over Simon Mignolet, maar... drie andere sterkhouders onzeker voor wedstrijd tegen Anderlecht

Club Brugge neemt het zondag op tegen Anderlecht. Coach Nicky Hayen zit met drie sterkhouders die nog onzeker zijn.

Club Brugge gaat ook dit seizoen weer vol voor de titel. De Bruggelingen staan er beter op dan vorig seizoen bij de start van de play-offs, maar andere clubs zijn ook in vorm.

Club heeft dit seizoen al wel bewezen dat het in grote wedstrijden beter doet. Kijk naar de indrukwekkende Champions League-campagne die blauw-zwart had.

"Dat is een vaststelling die ik niet kan ontkennen, maar eigenlijk zou dat niet mogen", zei coach Nicky Hayen volgens Het Nieuwsblad. "Het is zoals Vanaken eerder al zei: het is menselijk."

"Dat kan wel zijn, maar we willen gewoon élke match onze punten halen. Dat is de weg die we willen inslaan: veel minder puntjes laten liggen doorheen het jaar. Dat gebeurt stap per stap", gaat hij verder.

Drie spelers zijn onzeker voor het duel met Anderlecht, terwijl Simon Mignolet normaal gezien weer in doel zal plaatsnemen. "Talbi, Ordonez en Onyedika hadden recuperatietraining. We zullen hun fitheid moeten bekijken. Mignolet is na zijn botsing opnieuw klaar om te spelen."