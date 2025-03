Ivan Leko zal zich aanpassen: "We zullen een ander Standard zien dan vorig jaar"

Ivan Leko zal zijn systeem niet wijzigen tijdens de Europe Play-Offs. Standard moet een solide team blijven, maar de spelers zullen misschien wat meer vrijheid hebben dan tijdens de reguliere fase, en daarom mogelijk meer geneigd zijn naar voren te spelen.

Op zaterdagavond (18.15 uur) zal Standard zijn Europe Play-Offs beginnen tegen KV Mechelen met ambitie. Matricule 16 zou kunnen profiteren van het gelijkspel tussen Leuven en Charleroi om een eerste goede zet te doen in deze mini-competitie. Tijdens de persconferentie op vrijdag verhulde Dennis Ayensa de ambities van de Rouches niet, maar wilde hij geen al te grote druk leggen op de groep voorafgaand aan deze eerste wedstrijd tegen Malinwa, die nog niet beslissend zal zijn.

"Als we naar de punten kijken, staat het erg dicht bij elkaar. We staan bovenaan omdat we het verdienen over de hele 30 wedstrijden, maar er is nog niks beslist. Of we nu starten met een 6/6 of met een 0/6, niets is beslist. Standard is een team dat moet strijden om de Europe Play-Offs te winnen, maar in België kan elk team punten pakken tegen een ander", zei Ayensa.

Soortgelijk geluid bij Ivan Leko, enkele minuten later. De coach van Standard wil goed beginnen, maar benadrukte dat de eerste pas de barragewedstrijd zal spelen na de tien wedstrijden. De T1 van de Rouches zal doorgaan met zijn tactische opstelling, ook al lijken zijn spelers nu misschien wat losser nu de degradatie en de top 6 buiten bereik zijn, en dus misschien wat meer gericht op de aanval.

We zullen een ander Standard zien dan vorig jaar, dat is zeker

"Het is altijd belangrijk om goed te starten, maar er zijn hoe dan ook tien wedstrijden te spelen. We zullen een ander Standard zien dan vorig jaar, dat is zeker. Ik heb veel vertrouwen in mijn spelers, ze zijn gemotiveerd om alles te winnen", zei Leko.

"We zullen doorgaan met onze speelstijl. Door aan te vallen met 6-7 spelers die komen, soms vanuit de tweede lijn, terwijl we solide verdedigen en hoog druk zetten en een middenblokkering hanteren. Het zal afhangen van de tegenstander, maar we hebben nog gezien tegen Antwerp dat we goed kunnen spelen. We zijn het enige team in de competitie dat niet heeft gescoord tegen Mechelen, maar we zijn ook de enigen die geen tegendoelpunt hebben geïncasseerd tegen hen", besloot Leko.