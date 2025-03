Kevin De Bruyne kan op heel opvallende interesse rekenen: "Hij zal je kampioen maken"

De toekomst van Kevin De Bruyne blijft aanleiding geven tot veel speculatie. En dit gebeurt zo'n beetje op alle continenten van de wereld.

Zal Kevin De Bruyne zijn contract bij Manchester City verlengen? De vraag wordt al maandenlang overal gesteld. Omdat het dossier niet snel loopt, stroomt het ook over van de geruchten.

In Argentinië begint een idee vorm te krijgen. De voormalige international Carlos Morete dringt zelfs bij River Plate, zijn voormalige club, aan om in actie te komen.

Ondanks zijn fysieke ongemakken blijft KDB in trek

De voormalige aanvaller legt in de Argentijnse media uit dat de club niets te verliezen heeft: "River heeft een bestuur en verschillende breinen die werken. Waarom is er niemand naar Manchester gegaan om meer te weten te komen over De Bruyne?", vraagt hij zich af.

Ondanks de twijfels van zijn gesprekspartners ging Morete door met zijn betoog: "Hij is 33 jaar oud. Betaal hem 20 miljoen dollar, hij is vrij, en kijk of je hem kunt binnenhalen of niet. Hij zal je kampioen maken, je laten strijden voor titels en al je problemen oplossen. Kijk naar zijn fysieke conditie. Hij is een echte ster, en niet eens zo oud", aldus Morete.

"River heeft meer dan tien miljoen uitgegeven aan transfers die niets opleveren. Waarom investeer je dat geld niet in het salaris van een speler die je kunt aantrekken zonder transferkosten?", zo besloot hij. Zijn woorden hebben in ieder geval indruk gemaakt in de Argentijnse competitie, die begint te dromen van een transfer die niemand zou zien aankomen.