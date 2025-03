Nathan Ngoy spreekt openhartig over moeilijke periode en richt zich tot de Standard-aanhang met een duidelijke boodschap

Nathan Ngoy is eindelijk terug bij Standard. De verdediger maakte zijn comeback in de basis op de laatste speeldag van de reguliere competitie tegen Antwerp.

"Ik ben blij dat ik weer speel, maar de focus blijft op het werk dat nog te doen is. We zullen pas tevreden zijn als het seizoen voorbij is," zegt Ngoy in een gesprek met SudInfo. "Ik was niet verrast door mijn prestatie, omdat de trainingen met de coach zo intens zijn dat ze vaak als echte wedstrijden voelen."

Ngoy moest veel veerkracht tonen, vooral nadat zijn blessure volgde op het mislukken van zijn transfer naar Engeland. Dit was zijn derde zware blessure, en het was een zware tegenslag. "De eerste twee blessures heb ik goed verwerkt, maar de derde operatie was een flinke klap. Ik dacht dat ik dit seizoen blessurevrij zou blijven, maar je hebt geen keus. Je moet herstellen en doorgaan. Het heeft me mentaal sterker gemaakt."

Deze keer nam hij de tijd om zijn lichaam goed te trainen en sterker terug te komen. "Ik ben volwassener geworden. Ik heb mijn wedstrijden goed geanalyseerd en luister nu beter naar mijn lichaam. Na de derde grote blessure ken je jezelf beter. Je weet wat je wel en niet moet doen. Ik ken mijn lichaam nu perfect."

Ngoy is nu volledig gefocust op zijn prestaties op het veld, maar vergeet niet het speciale band dat hij met de supporters heeft opgebouwd. "Dank jullie wel voor alles. We wisten dat het geen gemakkelijk seizoen zou worden, maar jullie hebben ons altijd gesteund, van begin tot eind. We rekenen op jullie voor de laatste wedstrijden. We zullen alles geven om jullie te bedanken. Jullie zijn de besten van België, geef alsjeblieft niet op."