Thorgan Hazard hint subtiel naar hét grote probleem van Anderlecht: "Stabiliteit"

Voor Thorgan Hazard zou bekerwinst volstaan om het seizoen van Anderlecht te redden. De aanvaller hoopt de finale te winnen en zo in drie landen een beker op zijn palmares te zetten. "Als we de beker winnen, zal iedereen tevreden zijn."

Over de titelstrijd is Hazard duidelijk: "Genk. Ik houd van hun manier van spelen", zegt hij in Het Nieuwsblad. De aanvaller weet dat zijn club niet in aanmerking komt in het titeldebat.

Wat mist Anderlecht dan om opnieuw een echte topclub te zijn? Volgens Hazard is stabiliteit de sleutel. "We missen stabiliteit, ook in de ploeg. Spelers die enkele jaren samenspelen, zodat je kan bouwen."

Het ontslag van David Hubert kwam voor Hazard en de rest van de spelersgroep als een verrassing. "We stonden nog achter hem. Maar met betrekking tot ons spel kan ik het wel begrijpen."

"Vorig seizoen speelden we ook niet altijd geweldig en maakten we het verschil met een individuele flits. Veel tijd heeft Hubert niet gekregen, en dat is ook wat ik bedoel met de stabiliteit die hier nog ontbreekt."

Of de trainerswissel de juiste beslissing was, zal volgens Hazard pas na de play-offs duidelijk worden. "Dat zullen we dan weten."

Intussen is Besnik Hasi al begonnen met zijn werk. "Nog niet iedereen is terug van de interlands, maar hij is al bepaalde zaken aan het implementeren. Wat precies, dat zeg ik niet. We hebben zondag een belangrijke match. Met een nieuwe coach zijn er nieuwe ideeën, maar je gaat ook niet in één wedstrijd van nul naar honderd."