Westerlo moet mogelijk afscheid nemen van sterkhouders, maar bereidt zich al voor op de toekomst

Westerlo doet het goed dit seizoen, maar er is onzekerheid over de toekomst. Zo is het volgens vicevoorzitter Hasan Cetinkaya niet zeker dat (jonge) sterkhouders zoals Luka Vuskovic volgend jaar nog bij de club zullen spelen.

Hoewel Cetinkaya het als een 'droom' beschouwt, denkt hij niet Vuskovic in de Kempen zal blijven. “Tottenham is heel blij met de progressie die hij hier heeft gemaakt en straks start hij sowieso in Londen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Misschien kunnen we hem nog overtuigen met Europees voetbal", vertelt de vicevoorzitter in De Gazet van Antwerpen.

Westerlo moet zich ook voorbereiden op het mogelijke vertrek van andere sleutelspelers. Er is veel interesse voor rechtsback Reynolds, die volgens Cetinkaya op basis van zijn statistieken de beste rechtsback in België is.

Met het mogelijk vertrek van enkele Belgen in het achterhoofd, zoals Bolat, Gillekens en Seigers, wordt het voor Westerlo steeds belangrijker om Belgische spelers aan te trekken. "Als ik tussen twee spelers met dezelfde kwaliteit kan kiezen, krijgt een Belg altijd de voorkeur", zegt Cetinkaya.

Westerlo wil platform bieden voor jonge (Belgische) talenten

Toch wil Westerlo zich vooral richten op jonge Belgische talenten. Cetinkaya benadrukt dan ook dat Westerlo een uitstekend platform is voor jonge Belgische voetballers.

"Als ik een jonge Belgische speler was, zou ik altijd voor Westerlo kiezen. Je krijgt speelminuten en er wordt individueel met je gewerkt. Bij topclubs zijn ze vaak één van de vijftig talenten. Wij hebben het perfecte platform voor jonge Belgen", aldus de vicevoorzitter.