Anderlecht-probleem nummer één: zij zouden de leiders moeten zijn, maar zakten in Brugge helemaal door de ondergrens

Op papier zou Anderlecht toch meer weerwerk moeten bieden aan Club Brugge dan wat we zondag zagen. Er lopen toch enkele jongens rond met naam en faam, maar die geven dit seizoen niet thuis.

Anderlecht stond zondag aan de aftrap met twee jongens die jarenlang hun plaats hadden in de kern van Gouden Generatie Duivels en twee talenten die dit seizoen al heel wat lof hebben gekregen.

Die twee talenten - Simic en Stroeykens - mochten bij de rust al in de kleedkamer blijven omdat ze geen poot aan de grond kregen tegen hun rechtstreekse tegenstanders. Pijnlijk in het geval van Simic, aangezien het bestuur er toch op hamerde om hem meer speelkansen te geven en David Hubert er ook op werd afgerekend dat hij dat niet deed.

Dendoncker en Hazard door ondergrens

Maar het waren vooral die twee ervaren gasten die eigenlijk het voorbeeld hadden moeten geven. Leander Dendoncker is drie jaar jonger dan Hans Vanaken, maar kon hem nooit uit de match halen, laat staan dat hij hem kon volgen. Vanaken liep hem bij de tweede goal ook doodsimpel voorbij.

De middenvelder probeerde wel het vuur erin te krijgen door te roepen en met de ref in de clinch te gaan, maar kon op speltechnisch gebied niet meteen het juiste voorbeeld geven. Hij zakte door de ondergrens, net als... Thorgan Hazard.

Na zijn blessure heeft hij nog niet veel goeie matchen gespeeld, al was hij wel een paar keer beslissend. In Jan Breydel lag hij echter met balverlies aan de basis van de eerste goal en hij kon amper een geslaagde actie laten noteren.

Veelal speelde hij de bal ook naar achteren toen het hem duidelijk werd dat hij zijn rechtstreekse tegenstanders niet voorbij geraakte. Van Thorgan, die zaterdag 32 werd, mag meer verwacht worden, want veel spelers kijken naar hem op.

Meelopersrol

Net zoals naar Dolberg, maar die had de ondankbare taak op een eiland te gaan spelen omdat Stroeykens hem weinig hulp bood. Daarnaast is hij nog maar net hersteld van een blessure. Maar met zoveel spelers niet op de top van hun kunnen, zeker zulke belangrijke jongens, wordt het voor Anderlecht geen sinecure om geen meelopersrol te gaan spelen in deze play-offs.