Antwerp-trainer Ulderink schrikt van verklaring Bataille na afstraffing: "Zou niet weten wat hier goed aan is"

Antwerp is met een afstraffing aan de play-offs begonnen: op een manier waarop niemand dat wil doen dus. Er valt (haast) geen enkel lichtpuntje aan te duiden.

Jelle Bataille hoopt dat het een reactie losmaakt. "Het is misschien goed dat we een pak slaag krijgen, zodat we wakker worden", laat hij optekenen. Trainer Ulderink bekijkt dat toch anders. "Ik zal hem maandag vragen wat hij bedoelt. Ik zou niet weten wat hier goed aan is."

De Nederlander zag zijn team veelvuldig in de fout gaan. "Die individuele fouten kun je je niet permitteren op hoog niveau, zelfs niet op lager niveau. In vorige matchen had je de balverliezen van Doumbia. Een Rosen Bozhinov kreeg nu zijn kans, weliswaar onder moeilijke omstandigheden. Het lag ook zeker niet alleen aan hem."

Nieuwe mentale tik voor Antwerp

Antwerp is in elk geval een mentale tik rijker, nadat de blessure van Alderweireld al voor een enorme dreun zorgde. "Het wordt er niet makkelijker op. We kunnen medelijden hebben met onszelf, maar we spelen voor Antwerp en zijn volwassen mensen."

Ulderink maant iedereen aan om zich professioneel te gedragen, maar ondertussen vrezen de fans dat hun team het zwakke broertje van de play-offs wordt. "Ik begrijp heel goed hoe de supporters zich voelen. Het is aan ons om het om te keren."

Chery op de bank

Overigens was er zaterdag ook een grote verrassing in de opstelling van Ulderink: er was geen plek voor Chery. "Het was een sportieve keuze om hem op de bank te zetten. Ik heb hem uitgelegd waarom ik bepaalde keuzes maakte. Hij was teleurgesteld, het zou gek zijn als hij dat niet was. Maar nadat hij het nieuws kreeg, heeft hij zich voorbeeldig opgesteld. Hij is een voorbeeld voor anderen."