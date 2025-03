"Dat gaat hij nooit doen": Ulderink vertelt zelf waarom Overmars hem naar Antwerp haalde

Andries Ulderink heeft een bijzondere band met Marc Overmars. Dat speelde ongetwijfeld mee in de beslissing om hem trainer te maken bij Royal Antwerp FC.

Al in 2008 werkten Marc Overmars en Andries Ulderink samen. Overmars was technisch directeur van Go Ahead Eagles en stelde Ulderink aan als hoofdtrainer.

“Hij vertelde mij dat hij geen coach wilde uit de gebruikelijke vijver. Hij is toen een wedstrijd komen zien van BE Quick 28 (het vijfde niveau in Nederland, te vergelijken met het huidige derde amateurniveau in België, red.) waar ik trainer was”, vertelt Ulderink aan Het Laatste Nieuws.

Later volgden ook nog samenwerkingen bij Ajax en Antwerp. “Wat ik altijd zo prettig heb gevonden aan Marc: hij waardeert je zoals je bent. Ik heb Overmars nog nooit horen zeggen: 'Doe zus, doe zo.'”

“Marc gaat nooit boven de mensen staan. Let op, hij kan best wel eens hard zijn met zijn mening, maar Marc zal stafleden en medewerkers altijd ondersteunen. Zo tracht ik ook te werken met mijn mensen”, gaat Ulderink verder.

Ulderink heeft momenteel een contract tot het einde van het seizoen bij Royal Antwerp FC. Uitkijken of daar nog een verlenging inzit of dat The Great Old voor een tabula rasa kiest.