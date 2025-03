KRC Genk-coach Thorsten Fink komt met opvallende reactie na 4-0 zege tegen KAA Gent

KRC Genk heeft zondagavond serieus uitgepakt tegen KAA Gent. de Limburgers wonnen met 4-0 en maakten heel wat indruk, maar toch was trainer Thorsten Fink niet helemaal tevreden.

KRC Genk won zondag met 4-0 in eigen huis van KAA Gent. Op een betere manier konden de Limburgers niet beginnen aan de play-offs.

"We speelden goed, met hoge intensiteit", opende coach Fink op zijn persmoment. Maar na een chaotisch eerste halfuur zakte Genk toch even wat weg. "Ik had wel het gevoel dat we wat geschrokken waren na de twee penaltymissers."

Maar volgens Fink ging toch niet alles volgens plan. "We hadden het ook moeilijk soms. We kwamen vaak in ons eigen strafschopgebied, ik ben dus niet 100% tevreden. Met 4-0 lijkt het alsof alles top in orde was. Maar in deze play-offs kunnen we zo niet altijd winnen. We gaven veel ruimte weg achter onze fullbacks en dat moeten we vermijden", is hij nog streng. Toch opvallend hoe de Duitse coach kritisch blijft zelfs na een 4-0 overwinning.

"Maar natuurlijk zijn we ook trots", gaat Fink nog verder. "Union en Club Brugge hebben gewonnen dus het was belangrijk om de afstand te houden met hen. We hebben laten zien dat we met die stress kunnen omgaan."

Afsluiten deed Fink met een mooi woordje over de tegenstander. "We speelden tegen een goede ploeg met structuur. Vandaag speelden ze niet op het niveau waarop ze kunnen spelen. Ik ben er zeker van dat ze heel wat wedstrijden zullen winnen in deze play-offs."