Meteen een zeer duidelijk signaal van Besnik Hasi en toch ook een flinke verrassing: Anderlecht deelt selectie voor topper tegen Club Brugge

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Anderlecht speelt zondagnamiddag tegen Club Brugge, op Jan Breydel. Paars-wit maakte zijn selectie ondertussen ook al bekend voor de topper.

De Champions' Play-offs zijn zaterdagavond begonnen met Union SG-Antwerp. De Brusselaars wonnen met 5-1 in eigen huis en hebben zo meteen uitgepakt. Club Brugge neemt het zondag op tegen Anderlecht terwijl KRC Genk KAA Gent ontvangt.

Paars-wit reist al vroeg naar Jan Breydel, waar de wedstrijd al om 13u30 van start gaat. Sporting maakte ondertussen al wel zijn selectie bekend voor de wedstrijd.

Daarin zien we al meteen een sterk signaal van Besnik Hasi: ook hij laat Thomas Foket thuis, net als David Hubert. Killian Sardella zit nog steeds geblesseerd aan de kant, maar Foket overtuigt duidelijk niet genoeg.

Een verrassing in de selectie is toch Yari Verschaeren. De middenvelder leek erg onzeker voor de topper, maar hij haalt hem dus wel. Verder zit ook Kasper Dolberg opnieuw bij de selectie, al was dit meer te verwachten.

De volledige selectie:

Doelmannen: Coosemans, Kikkenborg, Vanhoutte



Verdedigers: Maamar, Adryelson, Simic, Hey, Augustinsson, N'Diaye



Middenvelders: Dendoncker, Rits, Leoni, Ashimeru, Stroeykens, Verschaeren, Hazard



Aanvallers: Dolberg, Vazquez, Huerta, Edozie, Angulo