Veel vraagtekens bij ode van Fink aan de scheidsrechters: Van Der Elst oordeelt of dit misplaatste beïnvloeding is

Thorsten Fink verraste vlak voor de play-offs met een schouderklopje voor de refs. Maar is dit wel zo onschuldig als het lijkt?

In een open brief stelde trainer Thorsten Fink van KRC Genk dat de scheidsrechters veel meer steun moeten krijgen voor hun werk. Al wordt die boodschap lang niet door iedereen gesmaakt.

Ook Franky Van Der Elst zit met een dubbel gevoel. “In het geval van Fink zoek ik daar niks achter, omdat hij zich al bijna twee jaar als een gentleman gedraagt”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

“Het komt geloofwaardig over, weet je. Maar dat mensen zich hier vragen bij stellen, omdat hij het vlak voor de start van de play-offs doet, snap ik wel. Als iemand anders met zo'n statement was gekomen, had ik misschien ook getwijfeld.”

Stel je voor dat het van een andere trainer gekomen was. Zou de publieke opinie dit dan zomaar aanvaard hebben vraagt de analist zich af.

Wat als Nicky Hayen dit gedaan had? “Dan denk je meteen terug aan Bart Verhaeghe enkele weken geleden, die kritiek gaf op de refs”, eindigt Van Der Elst.