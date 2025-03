Vera Duchateau, vrouw van Nicky Hayen, onthult hoe moeilijk ze het heeft nu haar man trainer is

Nicky Hayen is een knap hoofdstuk van zijn trainerscarrière aan het schrijven. Hij heeft al enkele mooie resultaten neergezet bij Club Brugge.

Nicky Hayen smijt zich helemaal voor zijn trainersjob bij Club Brugge, maar dat hele verhaal heeft wel duidelijke gevolgen voor zijn gezinsleven. Hoe het loopt, maakt voor Hayen niet uit.

“Op de club heeft hij alles wat hij nodig heeft. Zijn ontbijt, middageten en avondmaal staan daar voor hem klaar. Hij kan zich volop focussen op zijn werk. Hij is alleen op zijn appartement om te slapen”, vertelt Vera Duchateau aan Het Laatste Nieuws.

Voor haar is de werksituatie van haar man echter ontzettend moeilijk. “Hoe langer Nicky trainer is bij Club Brugge, hoe moeilijker ik het heb met de afstand. We zien elkaar misschien één keer per week. We doen wel echt ons best om zoveel mogelijk bij mekaar te zijn. Al moeten we vaak vrede nemen met louter bij mekaar in de buurt te zijn.”

Toch heeft hij haar op cruciale momenten meer dan nodig. “Hij is niet bang om zijn gevoelens te laten zien. Als hij met iets zit, hoor ik het meteen in zijn stem. 'Kom, vertel, wat scheelt er?' En dan begint hij zijn hart te luchten.”

Volgens Vera is Nicky een heel gevoelig persoon. “Maar dat betekent niet dat hij over zich laat lopen. Hij staat zijn mannetje. En hij heeft een brede rug. Dat is misschien wel zijn grootste kwaliteit - kritiek glijdt van hem af. Dat is geen overbodige luxe als trainer van Club Brugge.”