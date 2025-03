Hasi terechtgewezen voor totaal verkeerde timing van wat hij doet, maar ook bestuur treft schuld

Het schokeffect van de trainerswissel bij RSC Anderlecht kwam er niet. Club Brugge was meer dan een maatje te groot voor paarswit.

Club Brugge pakte een vlotte 2-0-overwinning tegen RSC Anderlecht en echt diep moest het daarvoor helemaal niet gaan, zo stelde ook Marc Degryse vast.

“Club Brugge-Anderlecht was een TGV tegen een boemeltrein. Anderlecht heeft geen ploeg”, verklaart hij in Het Laatste Nieuws over de wedstrijd van zondag.

“Het is naïef om in zulke omstandigheden te denken dat je Club Brugge — dat in bloedvorm steekt — in de problemen kunt brengen. Anderlecht is onvoldoende fit.”

Degryse denkt dat Besnik Hasi iets wilde proberen. “Sorry, maar heel die ploeg kan ik niet anders dan een experiment noemen. Experimenteren op de eerste speeldag van de play-offs tegen Club Brugge? Da's eerder iets voor in de zomer, in de voorbereiding op een seizoen.”

Anderlecht mist duidelijk de nodige structuur. “Als dit dan de eerste wedstrijd na een trainerswissel is, draag je als bestuur toch ook een verantwoordelijkheid”, gaat Degryse verder.

Enkel de bekerfinale kan het seizoen van Anderlecht nog redden, maar ook dan zal een mirakel nodig zijn om ook maar iets te betekenen tegen Club Brugge.

“Ze hebben dit seizoen driemaal tegen Club gespeeld en driemaal was het verschil erg groot — met drie verschillende trainers. Ga met dit gegeven naar een psycholoog en je zult een hele goede moeten vinden om Anderlecht te doen geloven dat ze op 4 mei Club kunnen verslaan”, besluit hij.