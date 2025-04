Broer spreekt voluit over bijzondere band met 'gouden' broer Hans Vanaken: "Er waren wel eens ruzies, maar..."

Hans Vanaken, die drie keer de Gouden Schoen heeft gewonnen bij Club Brugge, heeft ook een broer die op een redelijk hoog niveau speelt. Oudere broer Sam speelt namelijk bij Thes Sport in derde klasse.

De broers groeiden samen op in Lommel en delen uiteraard een grote liefde voor voetbal. “Er waren wel eens ruzies, maar dat is overal", vertelt Sam Vanaken in Het Belang van Limburg. "We voetbalden samen in de tuin en speelden allebei bij Lommel en PSV."

Ook toen Hans zijn carrière verder uitbouwde bij Lokeren en Club Brugge, bleef de band tussen de broers sterk. "Onze band is altijd heel sterk geweest. Hans is peter van mijn zoon Mattis. Ik was getuige bij zijn trouw en ben ook peter van zijn dochter Romée."

Toch krijgt Sam vaak te horen of hij niet jaloers is op het succes van zijn jongere broer. "Ik gun Hans zijn succes enorm. Als ik in de zetel naar zijn prestaties in de Champions League kijk, dan lijkt het intussen normaal. Terwijl wat hij laat zien, echt van een hoog niveau is", besluit de oudere broer.

Familie boven een buitenlandse transfer

Hoewel de broers veel gemeen hebben, zoals hun droge humor en liefde voor familie, zijn er ook verschillen. Zo vindt Sam dat Hans altijd rustig blijft, terwijl hijzelf de zaken sneller relativeert.

Ondanks zijn kwaliteiten als profvoetballer lijkt een buitenlandse transfer voor Hans Vanaken onwaarschijnlijk. Zijn gezin en familie zijn voor hem belangrijker dan een avontuur in het buitenland. Net als zijn broer blijft hij het liefst dicht bij huis.