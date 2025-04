"Het maakt niet uit": Kasper Dolberg spreekt klare taal over situatie bij Anderlecht

Kasper Dolberg is terug bij RSC Anderlecht. De aanvaller maakte zijn comeback na blessureleed tegen Club Brugge.

Het was toch wel een kleine verrassing dat Kasper Dolberg, nadat hij uitviel met een knieblessure op 16 februari tegen Charleroi, tegen Club Brugge in het basiselftal stond.

“Ik heb een tijdje niet gespeeld, dus het duurt even voordat ik weer 100% ben, maar tegen Brugge voelde ik me niet langer geblesseerd”, vertelt Dolberg aan La Capitale.

Dolberg speelde 60 minuten mee, maar gemakkelijk was het niet. Hij raakte in de eerste helft slechts vier ballen aan en er volgde geen enkel schot op doel.

Heel wat analisten uitten hun zorgen over dit Anderlecht, maar daar moet Dolberg niks van weten. Hij gelooft nog in een ommekeer de komende weken.

“Ik weet hoe goed we kunnen zijn en hoe goed onze spelers zijn. Ik denk dat we moeten wennen aan de nieuwe ideeën, de nieuwe tactiek en de nieuwe coach. Daarmee zal het vertrouwen komen. We geloven in wat we doen”, gaat hij verder.

Niemand geeft paarswit in de bekerfinale tegen Club Brugge ook maar een kans, maar dat is zonder de Deen gerekend. “Het maakt niet uit dat niemand denkt dat we zullen winnen, ik geloof erin.”