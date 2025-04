Colin Coosemans haalt anekdote op over ex-ploegmaat die hem zei dat hij zijn mond moest houden en hij geeft raad aan jongeling

Colin Coosemans heeft bij Anderlecht meer verantwoordelijkheid gekregen. De doelman van paars-wit moest geduldig zijn voordat hij eindelijk zijn kans kreeg, maar wil die nu niet meer afgeven.

Voor de Playoffs van vorig seizoen en de blessure van Kasper Schmeichel had Colin Coosemans geen enkele minuut gespeeld in het eerste team van Anderlecht. Hij is echter al sinds 2021 bij de club, maar moest zich lange tijd tevreden stellen met een rol in de schaduw.

Maar hij nam dit min of meer zoals het kwam: "Ondanks twijfels van sommigen voelde ik het respect van mijn teamgenoten en vooral van Vincent Kompany. Vinnie maakte mij belangrijk, zelfs als ik niet speelde. Hij gaf me het woord in de kleedkamer en ik ben iemand die altijd graag zijn mening uit, zelfs als ik daar soms de prijs voor heb moeten betalen", legt hij uit aan de RTBF.

Coosemans heeft altijd eerlijk gespeeld

"Kompany gaf niets om wat mensen dachten: voor hem telde alleen de inhoud. Slechts één keer zei een speler tegen mij dat ik niet speelde, dus ik had geen recht om te praten of instructies te geven: dat was Wesley Hoedt... Verder werd ik altijd gerespecteerd in de groep", vervolgt Coosemans.

De Nederlandse verdediger nam veel ruimte in de verdediging in beslag. Zijn zeer trotse karakter zorgde soms voor spanningen wanneer de kritiek toenam. Van daaruit een teamgenoot de mond snoeren, is slechts een kleine stap.

Colin Coosemans waardeerde dit niet en vindt het belangrijk dat niemand hetzelfde lot ondergaat: "Daarom zeg ik ook tegen een speler zoals Marco Kana dat hij altijd het recht heeft om te spreken als hij dat wil: hij traint net als de anderen en zelfs als hij niet speelt, hoort hij erbij. Als het in het belang van het team is, heeft iedereen het recht om te praten. Marco, mijn voorbeeld moet hem ook helpen te beseffen dat hard werk uiteindelijk loont. Mijn verhaal toont aan dat je nooit op moet geven. Na regen komt altijd zonneschijn."