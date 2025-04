Genk-spits Tolu ziet verandering: "De laatste tijd voel ik me toch wat anders"

Tolu Arokodare zit heel goed in zijn vel, dat is duidelijk. De JPL-topschutter scoorde er alweer eentje tegen KAA Gent. De interlands met Nigeria hebben hem een extra boost gegeven.

Tolu Arokodare is in geweldige vorm, eigenlijk al heel het seizoen. Toch lijkt hij sinds de interlandbreak nog wat beter in zijn vel te zitten. Hij werd voor het eerst opgeroepen voor Nigeria en mocht twee keer invallen.

"Ik ga niet liegen, ik ben heel eerlijk: de laatste tijd voel ik me toch wat anders. Ik heb een soort extra boost gekregen door het trainen met zoveel talenten bij de nationale ploeg", zei de Genk-spits.

"Door te zien hoe professioneel en toegewijd ze zijn, door te spelen naast al die high-level spelers. Ik zie het allemaal en heb er veel van opgestoken. Ik ben blij dat ik die ervaring gehad heb", besluit hij over de nationale ploeg.

Verder moet hij zich blijven bewijzen, want met Hyeon-Gyu Oh heeft Racing Genk nog een goede spits klaarstaan, dat weet Tolu ook. "Zo goed zijn we gewoon als team. Als ik een mindere dag heb dan staat hij er nog altijd."

"Zo werken we al heel het seizoen. Zoveel doelpunten maken als hij, terwijl hij op de bank start, dat is echt uitzonderlijk. Ik ben erg blij voor hem", besluit Tolu.