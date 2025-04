Besnik Hasi kent verdict, net als Coleman en Kuyt en dat is goed nieuws voor allemaal

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Het disciplinaire comité van de Belgische voetbalbond heeft trainers Besnik Hasi, Chris Coleman en Dirk Kuyt een officiële berisping opgelegd. De drie coaches uitten eerder dit seizoen forse kritiek op de arbitrage, wat hen nu op een formele waarschuwing komt te staan.

Het bondsparket had aanvankelijk zwaardere straffen geëist: een voorwaardelijke schorsing van één wedstrijd voor Hasi, en twee voorwaardelijke speeldagen voor zowel Coleman als Kuyt. In eerste instantie werden de drie echter vrijgesproken door de disciplinaire commissie, wat het parket ertoe aanzette om in beroep te gaan.

Volgens federaal aanklager Ebe Verhaegen zijn dergelijke uitspraken gevaarlijk voor het vertrouwen in de arbitrage. Hij wilde met het beroep duidelijk maken dat er grenzen zijn aan publieke uitlatingen over scheidsrechters. Zijn pleidooi leidde uiteindelijk tot een milder compromis.

De feiten dateren van februari. Hasi, toen nog trainer van KV Mechelen, reageerde scherp na het gelijkspel tegen AA Gent. Coleman, coach van OH Leuven, was ontevreden na een nederlaag tegen Club Brugge. Beerschot-trainer Kuyt uitte zijn frustraties openlijk na verlies tegen datzelfde Gent.

Uiteindelijk werd het beroep van het parket ontvankelijk én gedeeltelijk gegrond verklaard. Het disciplinaire comité besloot echter om de straffen te milderen en beperkte zich tot een officiële vermaning voor elk van de drie trainers.

De uitspraak geldt als een waarschuwing voor andere coaches. Hoewel kritiek mogelijk blijft, wil de voetbalbond vermijden dat de arbitrage publiekelijk in diskrediet wordt gebracht. Een herhaling van zulke uitlatingen zou in de toekomst wel zwaarder bestraft kunnen worden.