Wat kan Besnik Hasi veranderen om Anderlecht weer op het rechte pad te brengen in deze Play-offs?

Besnik Hasi breekt zijn hoofd om oplossingen te vinden bij Anderlecht. Na twee keer hetzelfde elftal te hebben opgesteld, moet hij misschien deze keer zijn tactiek veranderen...

Een verdediging met 4?

Besnik Hasi blijft aandringen op een verdediging met 3 die niet veel beter werkt dan onder David Hubert. Dit komt door weinig geschikte profielen en drie centrale verdedigers die elkaar niet goed aanvullen. Maar als hij zou willen overstappen naar 4 verdedigers, zijn er weinig opties vanwege blessures.

Dus, Ludwig Augustinsson op de linksback en Ali Maamar op de rechtsback - Foket lijkt nog steeds uit vorm te zijn - zouden de enige opties van Hasi zijn als hij overstapt naar 4 verdedigers. Op die manier zou er tenminste één offensieve positie vrijkomen en vooral zou het Angulo in staat stellen zich te concentreren op de aanval.

Nilson Angulo moet enkel aanvallen

In het Dudenpark had Nilson Angulo zoals verwacht moeite met verdedigen, zoals vaak het geval is. Besnik Hasi was duidelijk geïrriteerd, maar de Ecuadoraan is niet gemaakt voor de rol van wingback: het was duidelijk dat hij veel dreigender was zodra hij bevrijd werd van zijn verdedigende taken. Zou een 4-3-3 met Angulo als offensieve winger mogelijk zijn?

Hasi moet durven om Nathan De Cat te laten debuteren

Nathan De Cat was de beste paars-witte middenvelder zodra hij inviel. Ja, hij is pas 16 jaar oud, maar iedereen is het erover eens dat hij zowel fysiek als tactisch klaar is. Als Riemer, Hubert en Hasi zijn kwaliteiten hebben gezien en hem in de A-kern hebben opgenomen, waarom wachten ze dan nog om hem in het diepe te gooien? Er valt letterlijk niets te verliezen.

Samen met Dendoncker, die de afgelopen weken veel zelfverzekerder is geworden, en Yari Verschaeren met wie hij gemakkelijk zou kunnen samenspelen, zou De Cat die frisse wind uit Neerpede brengen die de supporters zo graag willen zien.

Hebben Hazard en misschien zelfs Huerta punten verloren?

Dit zou ten koste kunnen gaan van enkele vertrouwde gezichten: Thorgan Hazard zou een korte periode op de bank kunnen belanden na zijn moeilijke wedstrijden tegen Club Brugge en Union. Echte concurrentie is geloofwaardig als minder presterende spelers de prijs betalen voor hun fouten, ongeacht hun status en naam.

Ook César Huerta had moeite tegen Union en vindt het momenteel lastig om zijn rol als supersub te ontstijgen - maar in zijn geval is het misschien het gebrek aan concurrentie op de vleugels dat hem beschermt. Edozie overtuigt namelijk ook niet echt.

De opstelling van Anderlecht als Hasi zijn team wil door elkaar schudden:

Coosemans / Augustinsson - Hey - Adryelson - Maamar / Dendoncker - De Cat - Verschaeren / Angulo - Dolberg - Huerta