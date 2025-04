Club Brugge houdt een oogje op JPL-revelatie, die sinds gisteren wel héél duur zal geworden zijn

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club Brugge staat voor een drukke transferzomer. Door sterke prestaties in de Champions League lonkt voor meerdere sterkhouders een stap hogerop. Om die uitgaande transfers op te vangen, speurt Blauw-Zwart ook in eigen land naar versterking. Eén van de namen op hun radar: Ilay Camara.

De 22-jarige flankspeler brak dit seizoen helemaal door bij Standard Luik, waar hij gehuurd werd van RWDM. Standard was overtuigd en lichtte gisteren de aankoopoptie in zijn contract. Camara tekende tot 2028, maar dat betekent allerminst dat hij ook effectief blijft in Luik.

Standard lijkt zich zelfs op te maken voor een snelle miljoenenwinst. Club Brugge heeft eerder al geïnformeerd naar Camara, die geldt als één van de revelaties van dit seizoen in de Jupiler Pro League. De Luikenaars kunnen het geld bovendien goed gebruiken, want ze rekenen op meerdere inkomende transfersommen om financieel orde op zaken te stellen.

Toch zou Club Brugge momenteel wat gas terugnemen in het dossier. De concurrentie voor Camara is niet min, en het Waalse SudPresse meldt dat de speler zelf vooral droomt van een transfer naar het buitenland. Een overstap naar een Belgische topclub lijkt daardoor minder waarschijnlijk.

Camara geniet immers interesse van meerdere buitenlandse ploegen. Stade Rennais uit Frankrijk zou al concreet zijn, terwijl ook minstens één club uit de Premier League zijn komst overweegt. Die buitenlandse pistes spreken de jonge flankaanvaller meer aan dan een overstap binnen de landsgrenzen.

Club Brugge houdt het dossier dus warm, maar lijkt niet de favoriet om Camara straks binnen te halen. Als de Rouches hem alsnog snel kunnen verkopen, zullen ze de deal echter niet tegenhouden – zolang het juiste bedrag op tafel komt.