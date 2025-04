Loodst Besnik Hasi oude bekende uit de Pro League naar Lotto Park? "Ik ga het niet ontkennen, ik sta op de radar van Anderlecht"

Ahmed Touba maakt een geweldig seizoen door bij KV Mechelen. Zijn toekomst is echter nog erg onzeker, maar er zijn wel opties.

De Pro League ontdekte hem als een jonge belofte van Club Brugge voordat ze hem uit het oog verloren na zijn vele avonturen in het buitenland, om hem deze zomer opnieuw te ontdekken: Ahmed Touba heeft zijn visitekaartje in het Belgische voetbal afgegeven door uitgeleend te worden aan Mechelen door Basaksehir.

De Algerijnse international heeft zich meteen weten te laten gelden als basisspeler onder Besnik Hasi. "Men zegt wat men wil, maar Besnik is een echte liefhebber. Voor mij was het een genoegen om met hem te werken. En ik wens hem echt succes bij Anderlecht. Hij heeft een goede keuze gemaakt, hij is een man van Sporting: hij heeft er gespeeld en gecoacht, hij draagt het DNA van de club in zijn bloed", legt hij uit aan de RTBF.

Besnik Hasi kan stevig uitvliegen tegen spelers, maar volgens Touba doet hij dat met de beste bedoelingen. "Ik zeg dat vaak tegen jonge spelers die daar niet aan gewend zijn. Ik geef de voorkeur aan een coach die je recht in je gezicht zegt, zonder taboes, wat hij denkt, voor je staat, en daarna is het vergeten en je komt ervoor op... eerder dan een coach die naar je glimlacht maar daarna je aan de kant schuift zonder iets te zeggen."

Touba maakte in het verleden zelf dergelijke coaches mee die hem aan de kant schoven, maar daar wil hij niet meer over nadenken. Hij kijkt vooral uit wat de toekomst voor hem kan brengen.

"Ik zal het niet ontkennen, ik sta op de radar van Anderlecht. We hebben deze winter al contact gehad", gaat hij verder. Binnen enkele weken wil Touba kiezen waar zijn toekomst ligt. "Het zal een belangrijke beslissing zijn, want ik ben 27 jaar en dat is niet meer zo jong. Het zal belangrijk zijn om de juiste keuze te maken".

KV Mechelen heeft een aankoopoptie, in Basaksehir loopt zijn contract af. Het valt af te wachten wat er met Besnik Hasi gebeurt, maar hij zou wel eens de man kunnen zijn die Touba naar het Lotto Park loodst.