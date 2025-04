Antwerp-coach Ulderink vloekt toch wat achter zijn hand: "Als hij die kans afwerkt..."

Na een kleurloos gelijkspel tussen Anderlecht en Antwerp (0-0) klinken de meningen over de wedstrijd opvallend uiteenlopend.

Terwijl analisten en fans zich na afloop nauwelijks konden herinneren wanneer ze voor het laatst zo’n weinig geïnspireerde match zagen, vonden spelers van Anderlecht en Antwerp-coach Andries Ulderink toch enkele lichtpuntjes.

Anderlecht-coach Besnik Hasi zag ook pas na de invalbeurten van onder meer Thorgan Hazard een opleving. “Toen kregen we nieuwe energie. We creëren dan drie goeie kansen, waarvan er eentje moet binnen. Helaas stond er bij Antwerp een uitstekende doelman in doel", verwees hij naar Senne Lammens.

Bij Antwerp was coach Ulderink vooral opgelucht met het resultaat. “Ik ben blij dat we een punt pakken. In de laatste tien minuten hadden we het deksel op de neus kunnen krijgen, dat zou zuur geweest zijn. Nu nemen we het punt mee en spelen we de volgende wedstrijd thuis, dat is goed voor de moraal.”

Toch vond Ulderink dat zijn ploeg ook zelf aanspraak mocht maken op meer. “In de tweede helft hebben wij ook kansen gecreëerd. Als we die beter afwerken, nemen wij gewoon de drie punten. Ik ben tevreden met de clean sheet, want op de eindfase na hebben we weinig weggegeven.”

"Eén doelpuntje was genoeg geweest, denk ik, want Anderlecht zit een beetje in hetzelfde schuitje als wij. Het vertrouwen is er ook niet te hoog. Kijk naar die kans van Balikwisha. Als hij die afwerkt, nemen we de drie punten mee. Daar gaan we deze week toch nog eens over praten."