Besnik Hasi voelt dat de druk wordt opgevoerd bij Anderlecht, supporters roepen weer 'Wouter buiten': "De fans hebben gelijk"

Besnik Hasi zag Anderlecht zondagavond niet verder komen dan een 0-0-gelijkspel tegen Antwerp. In een partij met weinig tempo en weinig vertrouwen langs beide kanten, miste paars-wit net dat tikkeltje extra om het verschil te maken. Toch wou Hasi vooral het positieve onthouden.

“In de eerste helft ging het allemaal te traag aan de bal”, klonk het bij Hasi. “We gebruikten de ruimtes niet goed, nochtans hadden we een extra middenvelder. We hadden Angulo en Edozie bewust vaak in één-tegen-één gebracht, dat was ook de bedoeling. Maar de laatste dribbel of pass kwam er telkens niet uit.”

Volgens Hasi kampen beide ploegen momenteel met een gebrek aan vertrouwen. “Dat zie je in de passes, die zijn niet zuiver. In de tweede helft hadden we ook een paar jongens die het fysiek moeilijk kregen. We gaven te veel ruimte weg tussen de linies en moesten ons herpakken.”

Die heropleving kwam er na de wissels, vond Hasi. “Toen kwam er nieuwe energie en creëerden we drie mooie kansen. Eentje daarvan moet erin, maar helaas stond er een heel goede doelman bij Antwerp in het doel. Deze ploeg heeft echt een doelpunt nodig om dat vertrouwen terug te vinden.”

Op zoek naar vertrouwensboost

Over de prestatie van Thorgan Hazard was Hasi duidelijk: “We hebben een goeie Thorgan nodig, en vandaag bracht hij iets extra. We veranderden ook wat aan het systeem, en geleidelijk heeft dat zijn vruchten afgeworpen. Alleen was de laatste pass opnieuw niet voldoende. In het begin was het tempo ook gewoon niet goed genoeg.”

De coach zag wel vooruitgang in bepaalde fases, maar is vooral op zoek naar een vertrouwensboost. “Er zijn een paar zaken veranderd, individueel en in samenspel. Op training doen we het al veel beter, maar training en match zijn twee verschillende dingen. In de laatste twintig minuten van deze match zag je daar een stukje van terug. We konden het tempo verhogen, reorganiseren, en de vrije man vinden. Angulo en Edozie gingen dan wél over hun man, iets wat in de eerste helft ontbrak.”

Tot slot sprak Hasi zich ook uit over de sfeer in het stadion, waar opnieuw geroepen werd tegen voorzitter Wouter Vandenhaute. “De fans hebben gelijk dat ze teleurgesteld zijn, want we verliezen te veel. Maar wij moeten ons focussen op het werk op het veld. In de laatste twintig minuten hadden we het publiek mee – dat is de manier waarop we verder moeten. Die lijn moeten we doortrekken.”