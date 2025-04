Matte Smets reageert op het viriele spel van Union SG, doelpuntenmaker is opgetogen: "Lig er niet wakker van"

De titelstrijd in de Champions' Play-offs ligt helemaal open. Union SG haalde het op bezoek bij KRC Genk en kwam op die manier naast de Limburgers in de stand. Club Brugge kan de lachende derde worden als het kan winnen in Gent.

KRC Genk mocht als leider beginnen aan speeldag 4 in de Champions' Play-offs. Het wilde in eigen huis die leidersplaats vasthouden, maar moest dan wel winnen van Union SG.

0 op 6 voor Genk

Dat zou niet lukken, want ondanks een laat doelpunt van Tolu Arokodare bleef het bij een 1-2 nederlaag voor Genk. Het werd zo een 0 op 6 voor Genk, dat zo Union naast zich zag komen in de stand. Club Brugge van zijn kant kan er zelfs overheen komen als het wint in Gent.

"Ik denk dat we misschien te weinig kansen hebben weten te ontwikkelen, maar we hebben ons best gedaan. We gaan moeten naar de video's moeten kijken om dit te analyseren", aldus Matte Smets in een reactie.

Viriel spel

Het viriele spel van Union SG was volgens Smets moeilijk om mee om te gaan. Genk vond niet meteen de oplossingen en volgens Smets moet er dan af en toe sneller gespeeld kunnen worden.

Onder meer een strafschop besliste mee over de wedstrijd tussen beide ploegen. "Ik vond het grappig dat Penders me uit mijn concentratie probeerde te halen", aldus Promise David daarover. "Daar lig ik niet wakker van."