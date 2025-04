Twee spelers van Anderlecht zagen hen "een héél goeie match spelen": "We hadden echt veel kansen"

Na drie nederlagen op rij pakte Anderlecht eindelijk een eerste punt in de Champions' Play-offs, maar echt feeststemming heerste er niet in het Lotto Park. De 0-0 tegen Antwerp werd door analisten en supporters op sociale media op onvrede onthaald.

Toch klonken er in de kleedkamer verrassend positieve geluiden, vooral van Jan-Carlo Simic en Ali Maamar. “Wij speelden een heel goede wedstrijd en verdienden de drie punten,” vond Simic. De jonge Kroatische verdediger had een ander perspectief dan de meeste waarnemers. “We hadden echt veel kansen. Alleen maken we het telkens te moeilijk wanneer we aan de zestien komen. Dat is moeilijk uit te leggen.”

Simic vond bovendien dat Anderlecht defensief niet in de problemen kwam. “Achteraan gaven we bijna niets weg. Voor mij maakt het ook niet uit met hoeveel verdedigers we spelen, dat hangt af van de tegenstander. Uiteraard is 1 op 12 niet goed, maar we moeten als team sterk blijven. Het vertrouwen komt wel terug, ik geloof daarin.”

Ook invaller Maamar zag vooral de positieve kanten van het gelijkspel. “Ik vond dat we verdienden te winnen. In de laatste vijftien minuten domineerden we, met drie à vier kansen die we gewoon moeten afmaken. De teleurstelling is groot, maar er zat ook duidelijk verbetering in ons spel.”

De winger vond vooral de intensiteit van de slotfase bemoedigend. “We speelden met meer lef en overtuiging, dat moet de norm worden. Alleen is het jammer dat het pas in de laatste twintig minuten gebeurde. We moeten dat niveau over de hele wedstrijd vasthouden.”

“We gaan de match analyseren", besloot Maamar. “Waarom het zo lang duurt vooraleer we op gang komen? Ik weet het niet. Maar als we het tempo en het geloof van de slotfase negentig minuten kunnen aanhouden, gaan we nog punten pakken in deze play-offs.”