Marc Degryse stelt zich vragen bij grootste JPL-talent: "Niet klaar voor dit soort wedstrijden"

KRC Genk leed zondagnamiddag zijn eerste thuisnederlaag van het seizoen. Union SG liet de Limburgers niet voetballen.

KRC Genk is voor het eerst in zeven maanden leider af na de nederlaag tegen Union SG. Club Brugge staat nu op kop in het klassement met 42 punten, twee meer dan Genk en Union.

"Voor Racing Genk moet dit toch een mentale klap zijn", merkt Marc Degryse op bij Het Laatste Nieuws. "Het is een deuk in hun thuisreputatie. Het is de wonden likken — letterlijk en figuurlijk."

Union zorgde er op allerlei manieren voor dat de thuisploeg zo weinig mogelijk kon voetballen. Dit had een duidelijke impact: Genk kwam eigenlijk nooit echt in de partij en schoot maar één keer op doel op 90 minuten tijd.

Degryse zag bovendien dat goudhaantje Konstantinos Karetsas het enorm moeilijk had. "Ik heb de indruk dat Karetsas nog niet klaar is voor dit soort wedstrijden. Hij wordt keer op keer geviseerd door de tegenstander en dan merk je toch dat hij steeds wegzakt in de partij."

Echt goed ziet het er niet meer uit voor de Limburgers, maar alles kan snel keren. "Genk heeft evenwel meeval met de kalender. Ze mogen tweemaal tegen Antwerp terwijl Union en Club elkaar de kop afbijten. Misschien ziet de wereld in Limburg er volgende week weer helemaal anders uit", besluit Degryse.