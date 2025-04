Na heisa in Genk: Club Brugge-coach Nicky Hayen houdt rekening met Union dat "vaak op het randje zit"

Club Brugge speelt na de 0-5 zege tegen KAA Gent, donderdag alweer tegen Union SG. Blauw-zwart kan zich voorbereiden op een Union dat voor stevige wedstrijd wil gaan.

Union SG maakte zich afgelopen weekend niet populair in het Belgische voetbal. De club verloor heel wat sympathie voor de manier waarop het zichzelf toonde op het veld van KRC Genk, vooral met de bal die reservedoelman Vic Chambaere op het veld wierp.

De Brusselaars deden er alles aan om KRC Genk niet in zijn spel te laten komen, met succes. Er werd in Limburg met 1-2 gewonnen. Club Brugge mag verwachten dat Union hetzelfde zal proberen te doen op Jan Breydel.

"Zij zullen het opnieuw op hun manier doen. Door hoog druk te zetten, met veel intensiteit. Maar dat doen ze meestal op een faire manier", vertelde Club-coach Nicky Hayen volgens Het Nieuwsblad.

"Wij willen daar een voetballende oplossing op vinden. Oké, het is vaak op het randje, maar het is aan ons om het hoofd niet te verliezen", klinkt het nog. Hayen vindt ook dat er niets veranderd is, nu Club de leidersplaats heeft overgenomen. "Ik blijf het zeggen: sereniteit en rust is hier het belangrijkste."

"En winnen moet Club Brugge àltijd. Ook tegen Union, een ploeg die ook het maximum van de punten heeft gehaald. Ze zijn moeilijk te ontwrichten en zullen op het scherpst van de snee spelen. Dat zit al jaren in hun DNA", belsuit hij.